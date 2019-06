Marbach Trickdieb bestiehlt 83-jährige Dame

Marbach - Eine 83-Jährige ist am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes das Opfer eines Trickdiebs geworden. Gegen 9.30 Uhr wollte die Seniorin gerade in der Bahnhofstraße in ihr Fahrzeug steigen, als ein Mann neben dem Auto auftauchte. Er fragte, ob sie ihm vielleicht Geld für den Einkaufswagen wechseln könne. Als die Frau ihren Geldbeutel hervor holte, lenkte der Täter sie ab, indem er mit Kleingeld und einer Kette vor ihr herum wedelte.