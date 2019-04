Marbach/Triathlon Radfahren und laufen direkt nacheinander? Eine Kunst!

Ansonsten nimmt das Rookie-Training seinen Lauf. Mit vier Einheiten in der Woche sind wir weiterhin voll ausgelastet. Fester Bestandteil ist donnerstags nun auch immer das Intervalltraining mit unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten. Dazu blicken wir auch über den Tellerrand hinaus: So werden am Sonntag mehrere Rookies an der Kirschblütentour in Tübingen teilnehmen, einer geführten Rennradtour mit vorgegebener Geschwindigkeit. Auch unsere Rockies, also erfolgreiche Rookies aus den Vorjahren, werden hier erneut mit dabei sein.