Marbach/Triathlon Oft ein Anfang – aber selten auch ein Ende

Marbach - Vom Rookie zum Rockie – so lautet das Motto des alljährlichen Einsteigerprojekts zum mz3athlon. Zum Rockie wird dabei, wer nach dem zehnwöchigen Trainingsprogramm beim Triathlon in Steinheim auch tatsächlich die Ziellinie überquert. Und jeder Rookie hat das bislang auch gemeistert. Das waren eine ganze Menge: Bereits die achte Generation wagt sich zurzeit an ihren ersten Wettkampf heran. Die Gruppe setzt sich aus Sport-Anfängern und -Wiedereinsteigern, aber auch Fortgeschrittenen zusammen, die bereits in einer der drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren oder Laufen aktiv waren.