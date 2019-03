Marbach/Triathlon Hadern? Fehlanzeige. Stöhnen? Nichts da!

Wer nach einer Symbolik sucht, wie das Rookie-Triathlon-Training so läuft und wie hoch die Motivation der Teilnehmer ist, wäre jüngst an einem Donnerstagabend fündig geworden. „Ich bin mal da, falls jemand kommt“, hatte der Trainer Michael Rakers vorsichtig in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe geschrieben. Denn der Nieselregen lud nicht unbedingt zum Sportmachen ein. Doch siehe da: 20 unerschrockene Rookies versammelten sich kurz darauf am Treffpunkt zum Lauftraining – und haben die Intervalleinheiten auf der Tartanbahn des Murrer Sportplatzes selbst dann noch durchgezogen, als der Regen unaufhörlich niederprasselte.