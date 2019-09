Marbach Tote Sprache erscheint höchst lebendig

Besuche im Ausland sind am Marbacher FSG aber auch mit dem Fach Latein möglich. Als wohl einzige Schule in Baden-Württemberg biete man eine einwöchige Latein-Studienfahrt nach Rom an, berichtet die Fachschaftsleiterin Marion Beckmann, die das Fach mit sieben Kollegen betreut. „Der Unterricht hat sich sehr verändert“, erzählt sie. Es werde längst nicht mehr nur übersetzt, auch Interpretationen spielten eine große Rolle. Man wolle näher an der Lebenswelt der Schüler sein: etwa wenn es um die Freundschaft gehe, die Cicero in einem seiner Werke beschreibt. „Die Schüler wollen selbst wissen, woran sie wahre Freunde erkennen“, sagt Beckmann.