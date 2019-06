Marbach Tiergeschrei führt zu Feuerwehreinsatz

Ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort bestätige, das Laute eines Tieres zu hören gewesen waren. Der 20 000 Kubikmeter großer Regenüberlauf hat zwei Kanäle, die zum Neckar führen. Wenn der Regenüberlauf voll ist, werden die Kanäle geöffnet und das Wasser wird in den Neckar geführt. Daher waren auch alle Schieber geschlossen, als das Tiergeschrei zu hören war. Die Schieber mussten per Hand geöffnet werden, so konnten die Kanäle mit Taschenlampen abgesucht werden. Man sah auch Spuren von Tieren sowie Kratzspuren am Schieber im Kanal.