Marbach Thema Kindergärten bewegt weiter

Marbach - Die Situation in Sachen Betreuungsplätze in Marbach ist angespannt. Das neue Kinderhaus in der Kernstadt wird erst im Frühjahr 2020 fertig, auch der Neubau im Rielingshäuser Kindergarten im Gässle verzögert sich. Betroffene Eltern haben dieser Tage von der Stadt einen Brief bekommen, über dessen ersten Satz Grünen-Rat Sebastian Engelmann gestolpert ist. „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass ihr Kind nach heutigem Stand in keinem der beiden Kindergärten in Rielingshausen aufgenommen werden kann, da insgesamt mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze zur Verfügung stehen“, lautet er beispielsweise im Stadtteil. „Der von uns geäußerte politische Wille wird in dem Brief nicht deutlich“, kritisierte er in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Denn das Gremium habe klar artikuliert, dass für jedes Kind ein Platz gefunden werde – wenn es sein müsse in der Kernstadt durch Überbelegung und in Rielingshausen im Provisorium.