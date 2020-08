Marbach Theaterspiel fördert Heimkinder

Marbach - Lesen kann das Leben verändern. Was so platt klingt, hat der Marbacher Kinderarzt Dr. Christoph Stolzenburg am eigenen Leib erfahren. Denn seine Begeisterung für den kirgisischen Autor Tschingis Aitmatow hat dazu geführt, dass er dessen Heimat unbedingt einmal kennenlernen wollte. Dann kam eines zum anderen: Er hörte einen Bericht über das Land, und schließlich traf er in Marbach auch noch eine Ärztin, die sich in der heilpädagogischen Einrichtung „Ümüt – Nadjeschda“, zu Deutsch „Hoffnung“, engagiert. Damit waren die Würfel gefallen. Er folgte gern der Aufforderung, das Kinderheim in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zu besuchen und dort die Mitarbeiter zu schulen, beispielsweise über die Bedeutung der verschiedenen Sinnesorgane bei Behinderungen. Nebenbei hat der Musikliebhaber aber auch mit den Kindern, die teils geistig, teils körperlich behindert sind, Musik gemacht und gesungen.