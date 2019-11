Marbach Theaterfestspiele: Der Terror des Unsagbaren

Marbach - Vier Menschen, drei Frauen und ein Mann, existieren in einem geschlossenen Raum. Sie wissen nicht genau, warum sie dort sind, sie werden getrieben und durchgeschüttelt, zunächst von Sprachlosigkeit, dann von Ängsten. Diese Situation zeigte „Das Unsagbare“, eine Stückentwicklung des Stuttgarter Theaters 360 Grad. Das Schauspiel, verfasst und geleitet von Alexander Ilic, war der Abschluss der zweiten Marbacher Theaterfestspiele im Schlosskeller, veranstaltet vom Kulturverein „Südlich vom Ochsen“.Bewegt hat das Stück die Zuschauer durch die hohe Intensität des Spiels und die rätselvolle Atmosphäre. Vier Menschen auf einer Bühne, nur vier Sitzhocker, und eine Zeitlang fiel, trotz sichtbaren Sprechbewegungen, kein lautes, hörbares Wort. Angst vor dem „Unsagbaren“ hemmte sie: Thomas Brune war Klaus, der Älteste, der einzige Mann, meist zurückhaltend und leise. Katja Schermaul, die die Kathrin spielt, gab die Rationale, Vernünftige und schnell Entschlossene. Aynur Lovric war die offen Leidenschaftliche, die an der Trennung von ihrem geliebten Mann Werner litt. Anne Penkert wirbelte als Lotta herum, eine Frau mit überschießender Energie und starken Gefühlen, dann wieder entrückt und schwer durchschaubar.Diese Vier versuchten, mit ihrer Isolierung klarzukommen – dem Raum, in dem sie, wie Sheila ausgerechnet hatte, seit 254 Tagen lebten. Sie wussten nicht, warum sie dort sind, nicht einmal, wer sie dort hingebracht hat oder überwachte. Aber sie hatten Angst, Angst vor „Grenzen“, die sie nicht überschreiten durften. Eine dichte Reihe von hoch emotionalen, teils verwirrenden und doppeldeutigen Szenen: Auf Ausbrüche der Verzweiflung folgten Momente, in denen die Vier einander versicherten, sich zu lieben - „Du bist schön“ schwärmte Lotta jede an.