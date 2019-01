Marbach Teilen soll das neue Wegwerfen sein

Dass all das keine graue Theorie oder irgendwelche unpraktikablen Fantasien sind, unterstrich Eva Kissel anhand eines Beispiels aus dem Hörnle. Dort wird das Lebensmittelteilen nämlich längst gelebt. Das Modell funktioniert hier auf zwei Ebenen, wie Andrea von Smercek am Rande der Veranstaltung erläuterte. In einer WhatsApp-Gruppe mit derzeit 34 Mitgliedern aus dem Stadtteil werde hineingestellt, was man gerade abzugeben hat, sagte von Smercek, die selbst im Hörnle wohnt, aber zugleich auch als städtische Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement die Aktion unterstützt. Überdies komme Eva Kissel als Foodsharer regelmäßig mit einer Lieferung von Lebensmitteln vorbei. Die Güter werden im Hof der evangelischen Kirchengemeinde platziert, die Nachricht darüber per Internet verbreitet. „Das ist dann schnell verteilt“, sagte Andreas von Smercek. Die Garage, die die Christen als Lagerstätte angeboten hatten, müsse deshalb gar nicht in Anspruch genommen werden. „Das Prinzip ist immer: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, erklärte sie. Und angestrebt werde, die Idee nun in anderen Stadtteilen wie Marbach-Süd zu etablieren – oder auch in Steinheim und Pleidelsheim. Aus diesen Kommunen waren nämlich ebenfalls Bürger zu dem Infoabend angereist, die Interesse an der Aktion zeigten.