Marbach Jugendlicher am Bahnhof ausgeraubt

Das Opfer, der 16 Jahre alte Tatverdächtige und dessen 15 Jahre alter Komplize trafen sich vermutlich zufällig am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Marbach. Das Trio wurde dabei offenbar handelseinig, was den Kauf einer E-Shisha angeht. Das spätere Opfer wollte das elektronische Rauchgerät von den beiden anderen Jugendlichen erwerben, sagt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Kurze Zeit später, gegen 16.40 Uhr, kamen die drei dann wohl erneut im Bereich der Gleisanlage zusammen, um das Geschäft über die Bühne zu bringen. Allerdings hätten die beiden Jugendlichen die versprochene Ware dann gar nicht bei sich gehabt, sagt Schächtele. Dennoch sollen sie unter dem Vorhalt von Messern den zuvor ausgehandelten Kaufpreis von ihrem Opfer gefordert haben. Der ältere Tatverdächtige habe den Gleichaltrigen festgehalten, dessen Jacke durchsucht und ihm einen Geldbeutel und 80 Euro entwendet, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Dann seien die beiden Tatverdächtigen zu Fuß geflüchtet.