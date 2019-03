Marbach Tanzen hält jung – und das Gehirn fit

Und wie es scheint, machen einige Tänzer selbst nach eineinhalb Stunden noch nicht Schluss. Nahtlos geht es bei ihnen in die zweite Kurshälfte über, bei der ebenfalls Monika Jaag den Ton angibt. Die erfahrene Tanzlehrerin der gleichnamigen Tanzschule, die seit 4. Februar nun in Marbach statt wie bisher in Steinheim unterrichtet, ist „Feuer und Flamme, weil die Leute so toll mitmachen“. Dadurch steigt auch die gefühlte Temperatur im Saal gleich noch einmal an. Doch den Tanzenden scheint das komplett egal zu sein. Sie sind gar nicht zu bremsen, wenn Jaag etwa einen Jauchzer in den Saal entsendet, der zum Canadian Stomp dazugehört und bei dem rotz-frech die Daumen in die Hosenschlaufen gesteckt werden, um die spezielle Choreografie durchzuführen. „Denn die ist bei jedem Song anders“, erklärt Monika Jaag, die für alle Tänzer die Basis legt, indem sie ihnen die Schritte erklärt und sie einüben lässt.

Im Laufe des Abends ertönen die einzelnen Titel dann noch einmal. Was wiederholt wird, bleibt besser haften.