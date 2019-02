Marbach Täter noch nicht ermittelt

Marbach - Wer sind die Täter, die am Freitagabend den Graffiti-Bus-Stopp am Gymnasium zerstört haben? Weshalb tut jemand so etwas? Wie soll es nun weitergehen mit der Haltestelle, die jungen Leuten in den vergangenen Monaten als legale Graffiti-Sprühfläche gedient hatte? Fragen über Fragen an den Tagen nach der Zerstörung des Jugendprojektes am Friedrich-Schiller-Gymnasium. „Mir fällt auch nichts ein, was wir jetzt tun können“, sagt Georg Stenkamp, Leiter des Marbacher Jugendhauses gestern resignierend. Nur eines ist gewiss: „Ich bin einfach nur traurig, enttäuscht und geschockt.“ Ähnlich geht es den Marbacher Stadtschülerräten: Sie sind fassungslos.