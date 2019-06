Marbach Täglicher Ärger

Nehmen wir die Kreuzung zwischen dem Bergkelter- und Steinbruchtunnel in Murr. Hier zieht der Großteil der Autofahrer, die aus Richtung Autobahn kommen und rechts Richtung Marbach abbiegen, von der Einfädelspur direkt in den stockenden Verkehr auf die Nebenspur. Durchgezogene Linie hin oder her. Und da stehen sie nun. Im Stau, Stoßstange an Stoßstange. Die Einfädelspur ist auf den letzten Metern frei, die Spur nach Marbach dafür proppenvoll. Die Folge? All die Autofahrer, die aus Richtung Steinheim kommen, finden keinen Platz mehr. Die Spur ist schließlich von jenen belegt, die von der Autobahn kommen und verbotenerweise über die durchgezogene Linie gefahren sind. Das zieht nach sich, dass mancher Autofahrer, der aus Richtung Steinheim kommt, sich während der sowieso kurzen Grünphase gefährlich auf die Kreuzung stellt, um überhaupt voranzukommen. Und, dass sich auf der Linksabbiegespur aus Richtung Steinheim ein Stau bildet – der oft länger ist als die Abbiegespur. Allein die Kleinigkeit, die Einfädelspur nicht voll auszufahren, verstärkt das Chaos also immens. Aber ein Auto, das aus Richtung Steinheim kommt, könnte ja an einem vorbeifahren – oh weh!