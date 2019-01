Marbach/Stuttgart Änderungen bei der S-Bahn

Wegen Bauarbeiten für Stuttgart 21 muss die S-Bahn-Rampe, also die Zufahrt in den S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof, an den Wochenenden zwischen 11. Januar und 17. Februar gesperrt werden. Fahrgäste müssen mit Fahrplanänderungen, Einschränkungen und längeren Reisezeiten durch die Streckenunterbrechung rechnen. Das teilt die Deutsche Bahn in einer PRessemitteilung mit. Da die meisten Linien am Hauptbahnhof enden und umgestiegen werden muss, wird das Fahrgastaufkommen dort sehr hoch sein, heißt es weiter. Auch Nachtschwärmer sollten sich rechtzeitig über ihre Fahrten informieren, denn die Sperrung gilt jeweils bereits von Freitag, 23.30 Uhr an. Sie dauert bis zum Betriebsschluss am darauffolgenden Sonntag an. Der Regionalzugverkehr ist durch diese Bauarbeiten nicht eingeschränkt.