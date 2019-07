Marbach/Steinheim Keine Bußgeldkeule gegen Kippensünder

Was also stattdessen tun? Vor allem in Marbach, wo die Fußgängerzone regelmäßig mit Kippen übersät ist und wo sich die Glimmstängel in den Ritzen des Pflasters verkeilen? Im Rathaus der Schillerstadt setzt man auf zwei Wege. Zum einen geht man über die Schiene Reinigungspflicht. In Bereichen, in denen sich die Zigarettenstummel auffällig häufen, spreche man die Leute an, die an dieser Stelle für Ordnung sorgen müssen, sagt Andreas Seiberling. Zum anderen versucht die Stadt zu verhindern, dass die Kippen überhaupt auf dem Boden landen: Indem neue Behälter aufgestellt werden.