Marbach Start nach der Corona-Pause mit frischen Highlights

Direkt daneben können Gäste jetzt einen Auszug aus Mayers Autobiografie und eine Zeichnung seines Vaters bewundern, der eine Wasserleitung in Esslingen konstruiert hatte. Beide Dokumente schlummerten bislang im Archiv und hängen jetzt in Holzrahmen, die die Seiter-Brüder bewusst auf Alt getrimmt haben. „Wir wollten im alten Geburtshaus einen Kontrast schaffen zum modernen Neubau des Museums, der dort im Kunststil gegeben ist“, erklärt Felix Seiter. Ein weiterer Hingucker, den der Verein an der Wand in einem kleinen Glaskasten ausstellt, ist ein altes Leitungsrohr aus Holz. Es handelt sich dabei um ein Original aus der Mayer-Zeit, es stammt also noch aus dem 18. Jahrhundert. Alles in allem soll der Raum nun stärker auf die einfachen Verhältnisse zugeschnitten sein, in denen Mayer aufgewachsen ist.