Marbach Starkregen stellt Anwohner vor Probleme

Es sei auf keinen Fall so, dass die Feuerwehr nicht habe helfen wollen, erklärt der Marbacher Kommandant Alexander Schroth am Montag. Zum einen verfüge die Feuerwehr überhaupt nicht über Sandsäcke. Die Bürger müssten den präventiven Schutz am eigenen Gebäude selbst in die Hand nehmen. Erst wenn das Wasser in den Keller laufe, sei das Sache der Feuerwehr. Dabei handele es sich um einen kostenpflichtigen Einsatz, der nicht billig sei. „Wir fragen deshalb vorsichtshalber immer, ob die Leute den Keller nicht selbst auspumpen wollen.“ Die Bürger sollten nicht die Wache anrufen, sondern auf jeden Fall die 112 wählen – die Feuerwehrleitstelle in Ludwigsburg entscheide dann, was zu tun ist. Alexander Schroth geht davon aus, dass die Leitstelle am Sonntag den Fall der Polizei übergab, weil noch kein Wasser in einen Keller gelaufen sei. Die Polizei habe dann den städtischen Bauhof informiert, damit die Straße gereinigt werde. Das sei richtig gewesen: „Die Feuerwehr selbst hat überhaupt keine schweren Geräte, um den Schlamm auf der Straße wegzuräumen.“