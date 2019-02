Marbach Starkoch unterhält mit einem Verbal-Menü

Das Publikum bekommt bei der Lesung am Sonntagabend auf Klink’sche Weise ein Verbal-Menü serviert, das mit moralischen Auffassungen, geistreichen Schlussfolgerungen oder pointierten Betrachtungen aus dem Privatleben des Feinschmeckers die Ohren äußerst unterhaltsam nährt. Vieles davon ist auch in seinem neuesten Werk, ein Tage- und Rezeptebuch mit dem Titel „Angerichtet, herzhaft und scharf!“, verarbeitet, aus dem der Gourmetkoch mit Schwabenschläue und Gelassenheit liest. Das Buch verrät viel über den Charakter des Töpflesmagiers, der seine Geradlinigkeit, trotz großen Erfolgs, nicht aus den Augen verloren hat. Den Humor freilich auch nicht. Zwar bekommen ihn die Zuhörer insgesamt nur eine gute Stunde lang zu hören, aber eine Gaumenfreude aus der Nouvelle Cuisine begeistert ja auch nicht durch Masse, sondern durch gezielte Geschmacks-Impulse. Solche setzt Klink sinnbildlich viele: Charmant-kernig verrät er etwa, dass sich der IQ in seiner Gastro-Küche verdoppelt habe, seit dort die Frauen mitmischen, und attestiert dem hochkarätigen Köche-Verbund, dem er vorsteht, „eine relative Testosteron-Unterversorgung“. Er erklärt, dass Gulasch eines seiner Lieblingsspeisen sei. Er spricht über die „gewitterartigen Zurechtweisungen“ seiner Frau, die sizilianisches Temperament habe und eigentlich nur Maccheroni und Spaghetti richtig gut kochen könne. „Aber des mit mer guta Sößle . . .“ Klink lästert über Köche ab, die meinen, sich in fremden Gefilden zuhause fühlen zu müssen, dabei sei die kantonesische Küche, die er als Beispiel anführt, für einen Fremden in einem Leben gar nicht erlernbar. Er erzählt davon, welche Mühe es gekostet habe, seiner Küchencrew beizubringen, dass ein Kartoffelsalat nicht schön aussehen, sondern lediglich gut schmecken soll und führt aus, dass es bei ihm lediglich eine Winter- und eine Sommerküche gebe.