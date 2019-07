Marbach Stadt will das Holdergassenfest retten

Jan Trost macht keinen Hehl daraus, dass die Auflagen für Veranstaltungen auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren und speziell im Nachklapp zur Love-Parade-Katastrophe in Duisburg verschärft worden seien. „Das ist Fakt“, stellt er fest. Tatsache sei auch, dass die Holdergassen wegen ihrer dichten Bebauung in die Kategorie „gefahrgeneigter Bereich“ gehörten, also mit einem besonderen Risiko behaftet sind. Deshalb sei schon vor der jüngsten Auflage des Festes 2018 ein externes Unternehmen mit der Erstellung eines Sicherheitskonzept betraut worden. Die Kosten von 4500 Euro habe die Stadt übernommen. „Auf der Basis hat es dann auch stattgefunden“, erläutert Trost. Bis Dienstag habe er in der Sache nichts gehört. Deshalb sei er auch aus allen Wolken gefallen, als Peter Zell ihm da am Telefon ankündigte, bei einem Routine-Termin am folgenden Tag mit Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling und Jan Trost selbst über das Aus des Festes sprechen zu wollen. In dieser Runde gab der Verein dann tatsächlich das Ende des Events bekannt.