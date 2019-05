Marbach Stadt spielt beim Stadtticket auf Zeit

Heike Breitenbücher von der CDU zeigte sich ebenfalls skeptisch. Zwar werde der Individualverkehr durch das Konzept so oder so zurückgedrängt. Es seien aber doch unterschiedliche Strecken, die in Ludwigsburg und Marbach zurückgelegt würden. Andererseits werde wahrscheinlich der Preis für eine Einfahrfachfahrt bald auf 1,50 Euro angehoben, womit man für Hin- und Rückweg so viel wie in Ludwigsburg investieren müsse. Unterm Strich wäre aber mit der Einführung des Ludwigsburger Modells schon eine Erhöhung verbunden, vor allem für diejenigen, die nur in eine Richtung den Bus nehmen. Aus dem Grund schlug Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern vor, das Stadtticket in Marbach so lange es geht in seiner derzeitigen Form beizubehalten. Barabara Eßlinger würde auch erst mal beim Einzelticket bleiben und appellierte an den VVS, für Städte unter 20 000 Einwohner ein zweites Modell zu entwickeln.