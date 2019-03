Marbach Stadt muss beim Waldkindergarten aktiv werden

Der Rettungswagen: Die Freien Wähler zeigten sich empört, dass der Standort der beiden Rettungswagen von Marbach weg nach Murr in ein Wohngebiet verlegt werden soll. „Das ist im Notfall nicht optimal“, sagte Dr. Michael Herzog. „Kein Rettungswagen kann von einem Wohngebiet aus problemlos in derselben Zeit ausrücken wie von einem am Ortsrand gelegenen Standort“, konstatierte er. Und am wichtigsten sei doch, dass Patienten schnell Hilfe bekämen. Durch die Verlagerung werde der Weg nach Marbach, aber auch nach Affalterbach oder Benningen länger. Insofern fordere seine Fraktion, mindestens einen Wagen in der Schillerstadt zu belassen. „Auch das Marbacher Gebiet muss versorgt sein. Es kann nicht sein, eine Lücke zu reißen, um eine andere zu stopfen“, pflichtete Heike Breitenbücher (CDU) bei. Ein transparentes Konzept sei vonnöten. Jürgen Schmiedel sah das ähnlich, vermisste auch eine Begründung des DRK und regte an, als Argumentationshilfe ein Gutachten in Auftrag zu geben – nachdem die Stadt vom DRK partout keine Einsicht in die bereits erstellte Expertise erhält, wie der Bürgermeister Jan Trost kritisierte. Hendrik Lüdke und Barbara Eßlinger (Grüne) war aber wichtig, nicht nur die Marbach-Brille aufzusetzen, sondern die Einhaltung der Rettungszeiten bis ins Obere Bottwartal zum obersten Primat zu machen. Beide konnten aber dem Beschluss folgen, sich erneut um Einsicht des Gutachtens beim DRK zu bemühen und notfalls eine eigene Expertise zu veranlassen.

Der Bürgerempfang: Die SPD hatte einen Bürgerempfang beantragt, bei dem Blutspender und Träger der Bürgermedaille angemessen gewürdigt werden könnten. Die Blutspenderehrung sei aktuell ein „Trauerspiel“, die Bürgermedaille werde im Gemeinderat quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen, bemängelte Ernst Morlock (SPD). Wobei man nicht unbedingt ein neues Format brauche. Eventuell lasse sich beides in den Ehrenamtstag integrieren. Dadurch verliere dieser seinen zwanglosen Charakter und den besonderen Charme, warnte Barbara Eßlinger. Und Martin Mistele von den Freien Wähler kann auch der kleinen Runde bei der Blutspenderehrung etwas abgewinnen. „Man sollte vorher mit den Betroffenen reden“, empfahl Heike Breitenbücher. So wurde es auch beschlossen. Jan Trost möchte sich in der Sache mit dem DRK kurzschließen, dann will man mit dem Thema wieder ins Gremium kommen.