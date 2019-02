Marbach Stadt Marbach nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein

Jürgen Schmiedel (SPD) gab sich davon überzeugt, dass sich ein Senior für oder gegen einen Umzug unabhängig von den 2500 Euro entscheide. „Da spielen persönliche Gründe eine Rolle.“ Seine Fraktion stimme dennoch zu. Allerdings sollte das Instrument nach einer gewissen Zeit überprüft werden. Zweifel an der Wirksamkeit der Prämie äußerte FW-Rat Dr. Michael Herzog. Darüber hinaus befürchte man einen Mitnahmeeffekt. „Und wir haben ja keine Steuergelder zu verschenken.“ Ein Argument, das Heike Breitenbücher (CDU) so nicht stehen lassen wollte. Man sei sich im Klaren darüber, dass die Umzugsprämie nur ein Mosaikstein sei, aber selbst ein kleiner ergebe zusammen mit anderen einmal ein Bild. „Wir haben selten so viel über einen Antrag gesprochen, der vermutlich relativ geringe Auswirkungen hat, aber es war spannend“, so Breitenbücher. „Und eins ist klar: Wegen einer Prämie geht niemand in ein Pflegeheim. Da sollten wir die Kirche im Dorf lassen.“