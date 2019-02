Marbach Stadt kommt Holdergässlern entgegen

Schilder sollen für Entlastung der Anwohner sorgen

Sollten die Paragrafen letztlich nicht gegen eine Anlieger-Frei-Zone während der Bauarbeiten am Pfundhaus sprechen, würden die Schilder an den zentralen Eingängen zur Altstadt postiert, also an der Ludwigsburger Straße, am Cottaplatz und an der Bärengasse. An diesen Stellen möchte die Kommune aber noch mit weiteren Hinweisen für eine Entlastung der Anwohner sorgen. So sollen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Durchgang durch die Altstadt gesperrt ist und nur eingeschränkte Wendemöglichkeiten bestehen. Darüber hinaus will man Laster über 7,5 Tonnen verbieten, in die City zu rollen. „Das wäre unser Ansatz, von dem wir uns erhoffen, dass sich der klassische Durchfahrer, der sich bisher vielleicht einen Zeitvorteil versprochen hat, davon abhalten lässt“, sagte Andreas Seiberling.