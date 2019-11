Marbach Stadt hofft auf Milde von Väterchen Frost

Das Fundament sei mittlerweile gelegt. Im Dezember oder Januar werde man dann schon klarer erkennen können, in welche Richtung es architektonisch gehen wird. Mit der Firma Rikker aus Affalterbach habe man einen Generalunternehmer für das Vorhaben an der Hand, der bereits beim Flüchtlingsheim auf der ehemaligen Rollschuhbahn seine Kompetenz nachgewiesen habe. Bei einem handelsüblichen Winter könne der Betrieb auch hundertprozentig zum vorgesehenen Datum starten, betont der Rathauschef. Kritisch werde es nur, wenn Väterchen Frost in den nächsten Monaten außergewöhnlich heftig zuschlagen sollte. „Dann wird es Verzögerungen geben. Und das wäre schlecht“, sagt Jan Trost. In dem Fall würden schließlich auf einen Schlag 70 Plätze fehlen. Immerhin sollen in dem Haus in der Kernerstraße zwei Gruppen für insgesamt 50 Mädchen und Jungs über drei Jahre und weitere zwei Gruppen für 20 Kleinkinder untergebracht werden.