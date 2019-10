Marbach Stadt forciert den Einstieg ohne Stolperfallen

Nicht immer, aber schwerpunktmäßig ist es dabei so, dass die Busse künftig direkt auf der Straße und nicht in eigenen Buchten halten, um sich rascher wieder in den fließenden Verkehr einordnen zu können. Ein Bord samt Kapstein, ein spezieller, 18 Zentimeter hoher Randstein, garantiert, dass die Passagiere auf dem Niveau der Fahrzeuge einsteigen können und keine Stufe überwinden müssen. Nach diesem Prinzip soll auch die neue Haltstelle an der Grabenstraße vor dem Amtsgerichtsparkplatz einmal funktionieren. Zunächst lässt die Stadt hier aber ein ganz anderes Dilemma beseitigen. Aktuell warten die Fahrgäste mitten auf dem Gehweg, erklärte der Bauamtsleiter Dieter Wanner. Passanten müssten deshalb fast auf die Straße ausweichen, um an ihnen vorbeizuspazieren. „Wir möchten nun eine Aufstellfläche schaffen, die in die Grünfläche reingeht“, erläuterte Wanner den Lösungsansatz. Die Arbeiten dafür sind schon in vollem Gange, am Dienstag war der Wartebereich bereits gepflastert. Die Buslinie, die über die Grabenstraße verläuft, führt nach Ludwigsburg, sagte der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling auf Nachfrage des Puls-Manns Benjamin Flaig. Man habe diese Haltestelle hinzugewonnen. Die Taktung der Linie wurde ebenfalls verbessert. „Da stehen auch regelmäßig Fahrgäste“, deutete Wanner an, dass der Halt an der Grabenstraße angenommen wird.