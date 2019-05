Marbach Staatsanwalt fordert fünf Jahre Haft

Marbach - Geht es nach Michael Koch, muss der 22-jährige Hauptangeklagte wegen versuchten Totschlags für fünf Jahre ins Gefängnis. Das hat der Staatsanwalt am Montag im Prozess vor dem Landgericht Heilbronn gefordert. Angeklagt sind vier junge Männer. Sie sollen in der Nacht auf den 1. Juli vorigen Jahres in unterschiedlicher Weise daran beteiligt gewesen sein, einen Polizisten schwer verletzt zu haben. Der Beamte war mit einer Kollegin gegen 1.40 Uhr in der Marbacher Fußgängerzone erschienen, um die nächtliche Ruhestörung zu beenden, die durch eine größere Gruppe junger Leute entstanden war (wir berichteten mehrfach).