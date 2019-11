Marbach Sperrung bremst den Durchgangsverkehr aus

Der Fachmann aus Erdmannhausen und sein Team hatten in einem ersten Durchgang im Juli 2018 erhoben, wie viele Fahrzeuge sich zwischen 15 und 21 Uhr durch die Gassen der Marbacher City schieben und auf dieser Basis tägliche Durchschnittswerte hochgerechnet. Die Bestandsaufnahme geschah zu einem Zeitpunkt, als die Niklastorstraße frei passierbar war. Zum zweiten Mal wurde dann am 16. Juli dieses Jahres per Kameraaufnahmen zwischen 6 und 22 Uhr ermittelt, welche Menge an Autos im Zentrum ein- und ausfährt. In dem Fall waren sowohl die Niklastorstraße als auch die Torgasse wegen der Arbeiten am Pfundhaus gesperrt – was immer noch dem Istzustand entspricht. Das gilt auch für das generelle Durchfahrtsverbot für Auswärtige durch die Altstadt, das ebenfalls im Zusammenhang mit der Sanierung des Pfundhauses erlassen wurde. Thomas Glock konnte folglich unter realen Bedingungen vergleichen, welche Konsequenzen mit einer Sperrung der Niklastorstraße verbunden sind.