Schüler erproben sich am Marbacher Gymnasium Spannender Lesewettbewerb hat viele Sieger

Ebenso Vincent Maier aus der 6f, der zunächst aus seinem selbst gewählten Buch „Vorstadtkrokodile“ vorliest und dann ebenfalls aus dem aktuellen Buch „Der große schwarze Vogel“ von Stefanie Höfler. In dem für den Jugendbuchpreis nominierten Roman geht es darum, wie es ist, wenn völlig unerwartet die Mutter stirbt. Dies „beschreibt die Autorin in einer beeindruckenden Dichte aus der Sicht des 14-jährigen Sohnes Ben, so die Begründung für die Nominierung. „Mit voller Wucht schlägt dieser Tod in sein Leben ein – und er erinnert sich an seine Mutter: voller Liebe, aber auch mit Wut, voller Zuneigung, aber auch mit Unverständnis.“ Gründe genug, dass alle Teilnehmer am FSG-Vorlesewettbewerb dieses Buch als Geschenk mit nach Hause nehmen dürfen. „Ihr seid alle Sieger“, stellt Sybille Schmid fest.