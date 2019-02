Marbach Sommerreifen aus Garage gestohlen

Seit Jahresbeginn registrierte das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Landkreis Ludwigsburg bereits mehrere ähnlich gelagerte Fälle. Es kam bereits zu vier weiteren Diebstählen von Kompletträdern in Ludwigsburg-Hoheneck (1) und Freiberg (3). An sechs weiteren Tatorten, davon zwei in Marbach, zwei in Remseck am Neckar, einer in Freiberg und einer in Markgröningen, wurde die Manipulation des Lichtschrankensensors der Tiefgarage entdeckt, bevor die Täter zuschlugen und Diebstähle begingen. Die Polizei rät den Bürgern, nach Verlassen der Tiefgarage stets zu warten, bis sich das Garagentor wieder geschlossen hat, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen.