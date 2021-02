Marbach soll touristisch attraktiver werden Mit viel Esprit mehr Besucher mobilisieren

Bei der Entwicklung des Konzepts seien sich die Beteiligten allerdings einig gewesen, dass die Kommune noch mehr zu bieten hat, betonte Seiz. Er verwies in dem Zusammenhang auf die zweite Säule des Programms: Stadt und Kultur. In diesem Rahmen soll mit den Pfründen gewuchert werden, die die Museen in der City, der Burgplatz, das 18.-Jahrhundert-Fest oder die malerischen Holdergassen bieten. Beim dritten Kernpunkt Natur und Genuss werde es darum gehen, die Lage am Neckar, die Vorzüge der Weinleselandschaft oder den Radweg am Fluss auszunutzen. Doch auch den grandiosen Aussichten ins Tal misst der Fachmann eine große Bedeutung zu. „Die Aussichten, die man aus der Stadt, in die Stadt, von der Schillerhöhe runter und von den Weinbergen hat, finden wir sensationell“, schwärmte Seiz. Alles in allem habe die Stadt genug Potenzial, um nicht nur Tagestouristen anzusprechen, sondern auch Besucher, die über Nacht bleiben.