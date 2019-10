Marbach Sogar in den Flitterwochen setzt sie sich für andere ein

Aufgeregt ist Maria-Helen von Laufenberg vor der großen Reise nicht. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die junge Frau sich im Ausland ehrenamtlich engagiert. In den USA hat die 35-Jährige schon Krebspatienten betreut und auch in Spanien hat sie schon gearbeitet. „Ich habe mich gut vorbereitet und freue mich auf das, was kommt. Und außerdem habe ich ja auch meinen Ehemann an der Seite“, sagt sie und lacht. Nicht allein zu reisen wurde ihr ans Herz gelegt. „Es gibt dort viel Kriminalität und es ist nicht ratsam, als weiße Europäerin allein unterwegs zu sein.“

Dennoch hat sie Respekt vor dem was auf sie zukommt. Vor allem vor den Bedingungen, unter denen sie die Patienten behandeln muss. Doch die Freude an ihrem Beruf, der Partner an ihrer Seite und ihr Glaube bilden für die 35-Jährige ein stabiles Fundament. Egal was kommt.