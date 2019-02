Marbach Slimane Arroudj wirft bei der Stadt hin

30 Personen hat die Stadt laut Jan Trost in diesem Jahr noch unterzubringen. Die Unterkunft auf der Rollschuhbahn ist für maximal 48 Personen ausgelegt. Aus den Erfahrungen bei den anderen Unterkünften liege die tatsächliche Personenzahl in der Regel etwas unter der Maximalbelegung, da die zugewiesenen Personen meist nie ganz zu den Zimmerzuschnitten passen, erklärt Trost. „Die Unterkunft ist fertig und wird Schritt für Schritt in den nächsten Wochen und Monaten belegt. Eine Familie lebt schon dort.“

Die Stelle von Slimane Arroudj sei eine Vollzeitstelle gewesen – 28 Wochenstunden davon unbefristet. Die Restzeit war wegen eines Förderprojekts des Landes bis zum Herbst 2019 befristet, erinnert der Marbacher Rathauschef. „Wir müssen nun in Abstimmung mit dem Gemeinderat entscheiden, welcher Stellenumfang ausgeschrieben wird. Dies wird kurzfristig passieren.“

Arroudj selbst zeigt sich sichtlich mitgenommen über die jüngste Entwicklung. „Ich wollte nicht kündigen, aber ich musste. Es ging einfach nicht mehr“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Arbeit mit den Geflüchteten habe ihm Freude bereitet und Spaß gemacht.

Auf seine Sprach- und Kulturkenntnisse wollte er nie reduziert werden – das ist dem 53-Jährigen wichtig. „Ich hab’ das alles alleine aufgebaut und war glücklich.“ Dabei habe er immer an die Geflüchteten, an die Marbacher Bürger, aber auch daran, was ökonomisch vertretbar für die Stadt sei, gedacht. „Nie an mich.“ Sogar in seiner Freizeit habe er Gemeinschaftsunterkünfte besucht, um zu schauen, wer nach Marbach passen könnte.

Im Januar 2017 wurde aus dem Ein-Mann-Team dann ein Duo – das im Zusammenspiel, wie es aussieht, gescheitert ist und wohl auch nie richtig funktioniert hat. Bereits im Herbst habe er mit dem Gedanken gespielt zu kündigen, berichtet Arroudj. Er fühle sich zudem von der Verwaltung nicht wirklich unterstützt, „auch in puncto Klären von Zuständigkeiten“. Aus seiner Sicht habe am Ende die Vertrauensbasis gefehlt und deshalb habe er jetzt einen Schlussstrich gezogen, um sich auf seine Gesundheit und seine Familie zu fokussieren, betont er.