Marbach-Siegelhausen Wohnwagenbrand bald vor Gericht

Marbach - Was ging genau vor, als ein Wohnwagen in einem Waldstück des Marbacher Teilorts Siegelhausen am 29. Oktober vorigen Jahres gegen 23 Uhr in Flammen aufging? Licht in das Dunkel des Vorfalls versucht das Landgericht Heilbronn zu bringen. Voraussichtlich in der ersten Juliwoche wird die erste Verhandlung anberaumt, teilte das Gericht auf Nachfrage dieser Zeitung mit.