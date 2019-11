Marbach Schwerer Unfall mit Vollsperrung und Verletzten landet vor Gericht

Der Ludwigsburger war an besagtem Junitag mit seinem Wagen an einer provisorischen Baustellenampel von hinten auf eine Ford-Fahrerin geprallt, die deshalb auf die Gegenspur katapultiert wurde und dort mit einem entgegenkommenden Taxi zusammenstieß. Dadurch wurde ihr Ford nochmals weitergeschleudert und kam erst in einer Hecke zum Stehen. Die Frau aus Neckarweihingen zog sich dabei eine Steißbein- und eine Oberschenkelprellung zu. Ungleich schwerer waren die Folgen bei einem Rentner aus Erdmannhausen, der als Fahrgast im Taxi saß: Er erlitt eine Blessur im Brustbereich, zudem brach er sich mehrere Rippen sowie Halswirbelfortsätze und musste nach seinem Aufenthalt in der Unfallchirurgie gleich wieder in den OP, weil auch noch die Milz riss. Seit dem Unfall, sagte der Senior vor Gericht, sei er ein Pflegefall. Die L 1110 musste nach dem Unglück gesperrt werden.Der Verteidiger des Unfallverursachers beteuerte, sein Mandant bedaure das alles sehr. Hier habe „eine kurze Unaufmerksamkeit“ zu schweren Folgen geführt. Einspruch gegen einen Strafbefehl habe der Ludwigsburger nur eingelegt, weil er als Selbstständiger in der Baubranche mit einem Fahrverbot nicht zurechtkomme. Der Mann müsse eine Frau und drei Kinder ernähren. Grobes Verschulden, so der Anwalt weiter, sehe er beim Angeklagten keines. Dass an der L 1110 eine Baustelle ist, habe der 37-Jährige schon gesehen, aber nicht nach vorne geschaut.