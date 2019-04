Marbach - Auf der L1124 von Marbach in Richtung Rielingshausen hat es heute Mittag kurz vor 12 Uhr an der Ecke Riedstraße auf Höhe von Brezel Huober einen Unfall gegeben. Laut Polizei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Unfallursache liegt wahrscheinlich in einer Vorfahrtsverletzung. Drei Krankenwagen und ein Helikopter waren vor Ort. Weitere Infos folgen.