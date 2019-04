Marbach Schüler mit einem Sinn für Gerechtigkeit

Das klang auch in den Musikbeiträgen durch, mit denen die offizielle Feierstunde umrahmt wurde. Die Gesangsklassen von Wolfgang Jauch hatten in einer Werkstatt eigene Stücke verfasst und musikalisch arrangiert – die Genres reichten vom Rap bis zum Chorstück. Die Botschaft war jedoch immer gleich, wie es Bürgermeister Jan Trost auf den Punkt brachte: „Der faire Handel schafft bessere Lebensgrundlagen.“ Und zwar sowohl beim Verbraucher, der guten Gewissens zugreifen kann, als auch für die Menschen in den Ursprungsländern, die oft unter schlechten Bedingungen arbeiten: „Es ist wichtig, dass Schülern beigebracht wird, dass es nicht allen so gut geht wie uns.“