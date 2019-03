Marbach Schräge Storys mit fetziger Musik unterfüttert

Auf besonderen Wunsch von Bücherei-Leiterin Susanne Leistner wurden in Erdmannhausen die Übergänge zwischen den Lese-Passagen von der Winzerhäuser Rockröhre Sally Grayson gestaltet. Dies entpuppte sich als eine äußerst kluge Wahl. Die zierliche Frau mit der großen, schon bei der TV-Show „Voice of Germany“ erprobten Stimme drückte mit ihren Akustik-Songs mal tüchtig aufs Gaspedal, mal schlug sie melancholische, nachdenkliche Töne an – und kam damit bei den Zuhörern bestens an. Letztlich passte dieser Mix aber auch perfekt zu den Humoresken, die die vier Autoren an diesem Abend mitgebracht hatten. Denn in den spritzigen Kurzgeschichten von Volker Schwarz, Carolin Hafen, Rainer Bauck und Ingo Klopfer geht es in einer Themenwelt aus Beziehungskisten, grotesken Begegnungen und knallharten Selbstreflexionen zwar einerseits ebenfalls immer richtig zur Sache. Zwischen den Zeilen schimmern aber andererseits auch Botschaften mit Tiefgang durch.