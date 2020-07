Marbach Schokolade bahnt den Weg zur Herzensdame

Doch das Schicksal schlug die Brücke. „Ich hab sie in der Produktion fast umgerannt, da hat’s gefunkt“, verrät der Messerschmiedemeister Gerhard Maier, der vielen durch seine mehr als zwei Jahrzehnte im Marbacher Gemeinderat bekannt ist. Allerdings zuerst nur bei ihm. Bei ihr hat es länger gedauert. „Ich war damals ja erst sechzehn“, erklärt sie. Und er war eigentlich schüchtern, sagt er heute. Doch das hinderte ihn nicht daran, immer wieder Schokolade für die Angebetete in deren Büro zu hinterlassen, wo sie eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten machte. Die süßen Präsente zeigten auf Dauer dann doch Wirkung: „Mit Schoklädle fängt mr Mädle“, schmunzelt Ingrid Maier noch heute. Es folgten Treffen in der Kantine, und man kam sich immer näher. Gerne erinnern sie sich heute noch an die gemeinsame Zeit in der Firma.