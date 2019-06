Marbach Schmetterlinge, Frühjahrsengel und jede Menge Spaß

Marbach - Beim Elternforum im Familienzentrum geht es hoch her. Sechs Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sitzen an einem mit blauem Wachstuch bedeckten Tisch. Wobei: So richtig blau ist das Wachstuch nicht mehr. Bunte Kleckse und Striche zeugen von etlichen vergangenen Bastel- und Malaktionen. Und machen zugleich deutlich, dass der Nachwuchs sich in der Kreativwerkstatt, die donnerstagnachmittags geöffnet hat, so richtig künstlerisch ausleben und austoben kann. „Ich hab mir überlegt, dass wir heute was mit Schmetterlingen machen, das passt gut zum Frühling“, eröffnet die Sonderpädagogik-Studentin Maike Letina den Bastelnachmittag. „Es ist Sommer“, tönt es empört zurück. Streng genommen ist es Frühsommer, aber auch dazu passen ja Schmetterlinge. Die Exemplare, die nach und nach unter den Händen von Emma, Clara, Lara, Leyla, Elif und Ali entstehen, sind allerdings viel größer und bunter als die heimischen Falter.