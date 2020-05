Marbach schafft neue Stelle Citymanager wird gleich Krisenmanager

Nicht ganz so eindeutig war die Stimmungslage unter den Räten aber dahingehend, ob die Stelle befristet werde soll. Die Verwaltung hatte sich dafür ausgesprochen, darauf zu verzichten. „Die Fachleute haben dazu geraten“, erklärte Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier. Ohne Befristung sei es für potenzielle Kandidaten attraktiver, sich zu bewerben. Storkenmaier gab überdies zu bedenken, dass viele Anforderungen an die Position gestellt würden. Unter Umständen bekomme man also nicht den Wunschkandidaten, wenn man das Arbeitsverhältnis zeitlich begrenze. Gleichwohl gab es insbesondere in der SPD Stimmen, die sich für ein Modell stark machten, bei dem der Citymanager zunächst nur für fünf Jahre fix seinen Job hat. „Für mich kommt nur eine Befristung auf fünf Jahre infrage. Danach wissen wir, wo wir stehen und ob das passt“, sagte beispielsweise Ute Rößner. Ihr sozialdemokratischer Fraktionskollege Dr. Dieter Zagel erinnerte zudem an die angespannte Haushaltslage. Folglich warnte er davor, eine Stelle zu schaffen, die den Etat dauerhaft belastet. Auch er empfahl somit, dem Citymanager fünf Jahre Zeit zu geben. Dann sehe man, ob er oder sie überhaupt noch gebraucht wird. Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern schlug schließlich vor, die Position auf fünf Jahre mit der Option auf eine Verlängerung auszuschreiben – wogegen letztlich nur der Bürgermeister Jan Trost und Heinz Reichert von der SPD votierten.