Marbach

Knapp einen Monat liegt es zurück, dass ein Frachtschiff bei einem Wendemanöver auf dem Neckar einen Steg beschädigt hat. Dieser ist seitdem gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Erst am Freitag bekam die Stadtverwaltung von der Versicherung grünes Licht, die Unfallstelle näher untersuchen und dafür den Holzbelag entfernen zu dürfen. „Es geht um die Frage, inwieweit die Stahlkonstruktion darunter in Mitleidenschaft gezogen ist. Sollte einer der drei Spundwände unter Wasser verbogen sein, dann gute Nacht. Das wäre was Größeres“, sagt Roland Kübler vom Stadtbauamt, der von erheblichen Kräften spricht, die gewirkt hätten. Schließlich sei das Schiff nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Die technische Ausführung der Reparatur sei schwierig, der Schaden groß. „Da geht’s nicht nur um 1000 Euro.“ Zur genauen Schadensermittlung soll ein Taucher zum Einsatz kommen. Bis zur Reparatur werden aber noch Wochen vergehen. Der Steg wird also auch während der Regatta kommende Woche gesperrt sein. (hen) Foto: Andreas Hennings