Marbach Runde um Runde über die Felder

Zudem vermisst Mayer ein stückweit den Rückhalt aus der Bevölkerung. „Wir Landwirte stecken immer die Prügel ein“, sagt er. „Man macht uns für so vieles verantwortlich.“ Dabei hielten gerade er und seine Kollegen vieles am Laufen – auch zu Coronazeiten.

Der Lockdown habe übrigens dazu geführt, dass es auf den Feldwegen um Marbach richtig voll wurde. Da wird es eng, wenn man mit großem Gerät unterwegs ist. Zwar laufe das meist ohne Probleme ab, „aber ein gewisses Spannungsfeld ist da“. Die Augen offen hält Florian Mayer aber natürlich nicht nur auf den Feldwegen, sondern auch beim Mähen im Feld. In der Regel seien es zwar keine Tiere, die sich im Getreide verstecken, wohl aber einiges an Müll, den die Leute achtlos wegwerfen. Vor zwei Jahren habe ihm ein Holzstock die Schnecke am Mähdrescher zerstört. Schaden: rund 10 000 Euro. „Der Stock wurde wahrscheinlich einem Hund zum Apportieren ins Feld geworfen und der hat ihn nicht geholt“, vermutet Mayer. Dass so etwas für die Landwirte zum teuren Problem werden könne, „da denkt keiner dran“.

Also geht es aufmerksam weiter – Runde um Runde durch das Getreide und etwa im Tempo von fünf Kilometern pro Stunde. Durchschnittlich über den Tag schafft Florian Mayer mit dem Mähdrescher so einen bis eineinhalb Hektar pro Stunde. Wenn es sich um ein großes Feld mit langen Strecken handle, seien auch mal zwei Hektar pro Stunde drin, berichtet der Marbacher. Auf kleineren Feldern wie an diesem Tag muss aber mehr „gekurvt“ werden: Drei- bis viermal geht es zunächst in Runden von außen nach innen, „sodass man Platz hat. Dann sticht man durch und bearbeitet die so entstandenen Beete.“ Wie einer geheimen Choreografie folgend bearbeiten Florian Mayer und Paul Stadelmaier mit ihren Mähdreschern so das Feld – bis der nächste Lastwagen voller Dinkel Marbach in Richtung Bad Wimpfen verlassen kann.