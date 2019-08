Marbach Rufe nach Sanierungder Torgassewerden lauter

Marbach - Was wird aus der Torgasse? Das fragt sich der Anwohner Bernd Schöffler. Er hatte bereits im Oktober 2017 mit einem Leserbrief auf den miserablen Zustand des Pflasters hingewiesen und das Fehlen von etwa 25 Steinen beklagt. Jetzt meldet er sich erneut zu Wort. Anlass sind zwei Stürze seiner Frau, bei denen sie sich Verstauchungen an Hand und Sprunggelenk sowie diverse Abschürfungen zugezogen habe. „Bis auf die zeitweise Anbringung zweier Minischilder ist in dieser Sache absolut nichts passiert!“, beschwert sich Schöffler in einem offenen Schreiben an den Bürgermeister Jan Trost und an die Mitglieder des technischen Ausschusses der Stadt. „Wann wird hier endlich das Versprechen wahr gemacht?“, fragt der Bürger, der sich auf einen Artikel dieser Zeitung vom Oktober 2017 bezieht. Damals hatte die Stadtverwaltung angekündigt, sich der Schäden anzunehmen.