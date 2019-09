Marbach/Rudern Insgesamt 21 Siege bei der Heimregatta

Marbach - Die Zuschauer der Marbacher Ruderregatta am Wochenende schauten und lauschten gleichzeitig dem Streckensprecher: „Das Marbacher Boot mit Simon Gering und Moritz Bitz führt. Werden die Marbacher ihre Länge Vorsprung halten können?“ In diesem Moment ertönte die Zielhupe und die beiden MRV-Nachwuchsruderer holten in diesem neu zusammengesetzten Boot den zweiten Sieg auf der Marbacher Regatta. Simon Gering legte sogar schon zum vierten Mal an diesem Wochenende am Siegersteg an, denn er konnte auch zuvor seine zwei Einer-Rennen Deutlich für sich entscheiden. Einen weiteren Sieg im Kinderbereich erruderte Mira Gerbershagen in ihrem Einer.