Marbach/Rudern Die Vorfreude auf die Regatta steigt mit jedem Tag

Seit Oktober des vergangenen Jahres, also kurz nach der erfolgreichen Regatta im Herbst, planen die Verantwortlichen des Ruderclubs die nun bevorstehende 52. Ruderregatta – und am Samstag ist es endlich soweit: Um 11 Uhr starten die erste Rennen, am Sonntag bereits am frühen Morgen um 9 Uhr. Neben den Vereinen um Marbach, Stuttgart und Nürtingen haben sich auch Ruderklubs aus Bad Waldsee, Überlingen oder Mannheim angemeldet. „Leider starten wir die Regatta in diesem Jahr ohne Männer-Achter, weder am Samstag noch am Sonntag“, moniert Elke Rittner, Pressesprecherin des MRV. Denn sonst bildete das beliebte und schnelle Achter-Rennen nicht nur für die Ruderfans, sondern auch für den Verein den krönenden Abschluss. „Wir wechseln uns mit Nürtingen und Bad Waldsee mit dem Start der Herbst-Regatta regelmäßig ab, und dieses Mal sind eben wir die erste nach den Ferien. Da ist das Meldeergebnis immer etwas schlechter.“