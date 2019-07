Marbach Riesenexponate für die Kürbisausstellung

Pit Ruge ist Künstler durch und durch. Im Eichgraben aufgewachsen, jongliert der 1966 geborene Mann heutzutage mit einer Vielfalt an Künsten. Auf ein Metier beschränken lassen will sich der gelernte Kfz-Mechaniker, der später an der Schule des renommierten Lette-Vereins in Berlin seine Ausbildung zum Fotograf absolvierte, nämlich nicht. Gleichgültig welches Genre, Ruge ist offen, wenn es um Herausforderungen innerhalb der Kunst geht. Das hat er auch bei den Kürbisausstellungen in Ludwigsburg mehrfach bewiesen. Seit inzwischen zwei Jahrzehnten produziert er meist überdimensionale Exponate für die beliebte Herbstschau und wird dafür – in seiner sogenannten „Wald-Werft“, ein Atelier am Waldrand von Cleebronn, aktiv.