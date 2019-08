Marbach-Rielingshausen Von Rielingshausen nach Hessigheim

Um die Fusion zwischen Weinfactum und Felsengartenkellerei fix zu machen, mussten die Mitglieder beider Genossenschaften mehrheitlich zustimmen – was sie im Juli auch taten. 92 Prozent der Bad Cannstatter und 88 Prozent der Besigheimer sagten „ja“. „Es wurde keine Kritik geäußert“, blickt Thorsten Klimek zurück. Auch seitens der Rielingshäuser habe es keine Einwände gegeben. „Wenn eine Genossenschaft schon einmal fusioniert hat, sind sie ja alte Hasen“, so Klimek augenzwinkernd. „Da siegt die Vernunft und es war völlig unproblematisch.“ Zumal die Kelter in Hessigheim für die Rielingshäuser praktischer zu erreichen sei als die im Hallschlag. Thorsten Klimek wird während der Traubenannahme und generell im Herbst vor allem in Hessigheim anzutreffen sein und sich dort um die Trauben und Weine derjenigen Betriebe kümmern, die für das Weinfactum abliefern. Weine und Etiketten bleiben gleich. Nach dem großen Schwung im Herbst, aber auch generell, ist Klimek ebenfalls für den Standort in Stuttgart zuständig. Neben der Vinothek, die erhalten bleiben soll, „werden wir viele Veranstaltungen machen und auch Weine dort lagern. Die Kelter bleibt mit Leben gefüllt.“ Auch das Rielingshäuser Weinhäusle im Marbacher Stadtteil bleibt erhalten.