Marbach-Rielingshausen Stolperstein wird im Juni verlegt

Marbach-Rielingshausen - Bereits im Oktober hatten die Stadträte einen Antrag der Grünen abgesegnet und ihr Okay dafür gegeben, vor dem ehemaligen Wohnhaus von Adolf Stirm in Rielingshausen einen Stolperstein zu verlegen. Nun steht auch fest, wann das geschehen soll. Wie der Marbacher Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier berichtet, wird der für das Projekt zuständige Künstler Gunter Demnig am Samstag, 29. Juni, in den Stadtteil reisen, um den Gedenkstein zu setzen. Die Zeremonie beginnt um 13 Uhr. Eventuell wird das Rahmenprogramm auch von Schülern gestaltet. Der Marbacher Stadtarchivar Albrecht Gühring sei an dem Thema dran, sagt Thomas Storkenmaier.