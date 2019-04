Marbach-Rielingshausen Situation bei Spielplätzen sorgt für Unmut

Inzwischen habe man sich auch schon kurzgeschlossen, sagt Gerhard Heim auf Nachfrage. Nun gelte es nur noch, sich auf einen Termin zu verständigen. Der Erste Beigeordnete betont aber auch, dass er die Situation als nicht ganz so dramatisch empfindet, wie man nach den Eindrücken und Schilderungen aus der Sitzung des Ortschaftsrats vielleicht annehmen könnte. Richtig sei, dass der Abenteuerspielplatz inzwischen in die Jahre gekommen sei, nachdem er in den 90ern mit einer Privatinitiative aufgebaut worden sei. Aber irgendwann in naher Zukunft stehe die Anlage dann turnusgemäß auf der Liste der zu sanierenden Spielplätze. Fakt sei aber auch, dass auf der Fläche nicht sonderlich viel los sei. „Und wenn die Nutzung nicht groß ist, dann fängt das Unkraut an zu wachsen“, erklärt Heim, warum das Erscheinungsbild vielleicht nicht das Alleredelste ist. Gleichwohl trage die Stadt natürlich dafür Sorge, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Zudem würden bei Bedarf Geräte ausgetauscht.

Was das Problem mit der starken Sonneneinstrahlung anbelangt, sieht Gerhard Heim im Grunde nur eine Lösung: mehr Bäume pflanzen, um so Schatten zu generieren. Das sei vor dem Hintergrund des Klimawandels ein naheliegender Schritt. Auf Sonnensegel könne man im Grunde nur in Kindergärten setzen. Dort hätten die Erzieherinnen die Möglichkeit, den Schutz auch wieder abzumontieren. Auf einem Spielplatz wäre die Vorrichtung indes immer Wind und Wetter ausgesetzt. Außerdem könnten sich Vandalen unter Umständen daran austoben.